В Прикамье приставы закрыли два медицинских кабинета

Суд признал «Отделенческую клиническую больницу на станции Пермь-2 ОАО «РЖД» виновной в нарушении санитарных правил обеспечения радиационной безопасности и гигиенических нормативов.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, при проведении плановой выездной проверки сотрудниками Роспотребнадзора установлено, что в клинике осуществляются работы с источниками ионизирующего излучения без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам условий труда с источниками ионизирующих излучений.

Учитывая, что выявленные нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований создают угрозу жизни, здоровью людей при проведении медицинских, рентгенологических исследований, так как ионизирующее излучение является канцерогенным физическим фактором, медучреждению судом назначено наказание в виде административного приостановления деятельности рентгенодиагностического и флюорографического кабинетов поликлиники сроком на 60 суток.

В настоящее время деятельность учреждения приостановлена. Главный врач предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки надлежащего исполнения постановления суда.