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16.01.2017
В Прикамье водитель легкового авто погиб после столкновения с фурой

Инцидент произошел утром 16 января на автодороге Полазна-Чусовой.

Как сообщают в пресс-службе УГИБДД Пермского края, 53-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21099, двигался со стороны Чусового в направлении Полазны. По предварительным данным, на 27 км трассы в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Рено Премиум» с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка.

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