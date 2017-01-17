70 человек погибли в 2016 году на дорогах Пермского края

По данным ГИБДД, в прошлом году в Прикамье произошло 1881 авария, в которых 2200 человек были травмированы.

Как сообщают в дорожной полиции, основной причиной аварий является превышение скорости — 48 ДТП, при этом 3 человека погибли, 67 травмировано и нарушение правил проезда перекрестка – 292 ДТП, 2 погибших, 388 ранено. По причине выезда на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, произошло 68 ДТП, погибли 5 человек, травмированы 119 участников дорожного движения.

Тем не менее, по сравнению с 2015 годом в прошлом году количество аварий снизилось на 10%, а количество погибших в ДТП на 30%.