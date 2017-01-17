В Пермском районе из горящего жилого дома эвакуировали 23 человека

Инцидент произошел утром 17 января на улице Школьная в поселке Звездный, один человек погиб, еще трое находятся в тяжелом состоянии.

Как стало известно «МВ», пожар в многоквартирном доме, располагающемся вблизи местной школы, начался в одной из квартир на первом этаже. При этом, в самой квартире прибывшие на место огнеборцы никого не обнаружили. От распространившегося дыма пострадали жители второго этажа: оттуда спасатели вытащили четырех человек, один из них скончался до приезда медиков, остальные госпитализированы. Еще 20 человек пришлось спускать по специальной лестнице с третьего и четвертого этажей.

Как отметил один из очевидцев события в беседе с «МВ», как только начался пожар из окна выпрыгнул голый мужчина и убежал в неизвестном направлении. Также стоит отметить, что из огня сотрудники МЧС достали собаку, ее вернули к жизни с помощью искусственного дыхания.

В настоящее время ликвидация огня в доме продолжается.