В Прикамье арестовали 212 литров спиртосодержащих лосьонов

Роспотребнадзор совместно с полицией провели проверку торговых точек по выявлению продаж спиртосодержащей непищевой продукции.

Мероприятие в рамках контроля за исполнением Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.12.2016 № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» проводилось с 26 декабря 2016 года по 16 января 2017 года. Были проверены 723 торговые организации, в 72 из них выявлена спиртсодержащая непищевая продукция с содержанием этилового спирта более 25 %, арестовано 2003 единицы продукции объемом 212,7 литра.

Среди выявленной спиртсодержащей продукции: «Спирт этиловый 95%», лосьоны «Огуречный», «Медовый», «Ромашка», «Персиковый», «Хлебный», «Розовый», «Лосьон с шалфеем, чередой и мятой», «Кедровый», «Троя-септ», «Боярышник», «Боярышниковый цвет», «Асептолин», гигиеническое средство «Душистая вода», тоник красного перца и другие.

Специалистами пермского Роспотребнадзора составлено 64 административных протокола в отношении 2 юридических лиц, 36 индивидуальных предпринимателей, 3 должностных лиц и 23 граждан. По результатам рассмотрения на отчетную дату вынесено 15 постановлений о наложении административного штрафа на сумму 39 тысяч рублей.

В ведомстве отмечают, что в период с 31 декабря 2016 года по 10 января 2017 года среди населения Пермского края зарегистрировано 30 случаев отравлений спиртсодержащей продукцией.