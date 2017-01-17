В Прикамье дети катались с горки на железнодорожные пути

11-летняя и 8-летняя жительницы поселка Калина Чусовского района едва не стали жертвами электропоезда.

Как сообщают в пермской транспортной полиции, 13 января в дежурную часть поступило сообщение от машиниста электропоезда сообщением «Пермь-2 – Чусовская», который рассказал о том, что на 115 км одного из перегонов, в непосредственной близости от железнодорожных путей, со снежной насыпи катаются маленькие дети. Машинист вынужден был даже остановить электропоезд, чтобы исключить случаи детского травматизма и другие негативные последствия.

По прибытии на место происшествия сотрудники транспортной полиции никого на месте не обнаружили. Полицейские обратили внимание, что снежная горка находится в опасной близости от железнодорожных путей.

17 января 2017 года инспектором отделения по делам несовершеннолетних ЛОП на станции Чусовская, в ходе проверки сообщения, две девочки, катавшиеся тогда с железнодорожной снежной насыпи, были установлены. Инспектор выяснил, что юные жительницы поселка Калино, 2005 и 2008 годов рождения, учатся в местной школе, живут недалеко от железнодорожной станции и во время прогулки зимой неоднократно катались с этой импровизированной горки

Сотрудниками Линейного отделения полиции на станции Чусовская (Пермский линейный отдел МВД России на транспорте) были установлены двое несовершеннолетних, которые проводили свое свободное время в опасной близости от железнодорожных путей.

Об опасном правонарушении инспектором было сообщено родителям школьниц. По данному факту транспортными полицейскими в образовательное учреждение и в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Чусовского района Пермского края было направлено представление. С девочками и родителями проведены профилактические беседы о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

В отношении родителей составлены 2 протокола об административном правонарушении на основании статьи «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».