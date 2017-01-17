В Прикамье районная больница не проводила обязательные осмотры школьников

Более половины детей Косинского района остались без периодических медицинских осмотров.

Как сообщили в Пермской краевой прокуратуре, медицинскими работниками ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ» не проведены периодические осмотры несовершеннолетних, обучающихся в Муниципальных бюджетных образовательных учреждениях «Пуксибская общеобразовательная школа», «Светличанская общеобразовательная школа», «Чураковская общеобразовательная школа» и других.

Медицинским осмотром охвачено менее 50 % образовательных учреждений района.

По итогам проверки прокурор внес в адрес главного врача ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ» представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Представление рассмотрено и удовлетворено, два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечаний.