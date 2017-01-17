В Прикамье экс-депутат обвиняется в хищении 3 миллионов рублей

Правоохранители завершили расследование уголовного дела, в качестве подозреваемого в котором фигурирует 57-летний депутат одного из поселений Горнозаводского района.

Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, с апреля 2014 года по март 2016 года депутат сельского поселения, занимая должность директора предприятия, в котором 100% уставного капитала составляли бюджетные средства сельского поселения, снимал денежные средства с расчетного счета для собственных нужд, переводил их в пользу третьих лиц, получал деньги из кассы предприятия без оформления соответствующих бухгалтерских документов, либо отчитываясь за них подлинными и поддельными товарными и кассовыми чеками. Полученные денежные средства обвиняемый тратил по своему усмотрению на личные нужды. В результате предприятию он причинил ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 3 млн. 200 тыс. рублей. В ходе расследования уголовного дела следователем выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных хищений. Допрошены десятки свидетелей, исследовано большое количество документов, проведены ряд судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 7 томов.

17 января районный прокурор утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время экс-депутат предстанет перед судом.