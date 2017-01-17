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17.01.2017
В Прикамье за мошенничество осуждена экс-руководитель спортивной школы

Кизеловский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему директору «Детско-юношеской спортивной школы».

Как сообщили в Пермской краевой прокуратуре, в течение 2013-2014 годов обвиняемая умышленно завышала сведения о численности учащихся, вносила в официальные документы заведомо ложные сведения о количестве проведенных занятий, в результате чего заработная плата начислялась ей в повышенном размере.

В результате преступных действий злоумышленницы, причинён ущерб на сумму 143 тысяч рублей. Суд оштрафовал экс-руководителя спортивной школы на 130 тысяч рублей.

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