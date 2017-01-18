Пермская прокуратура нашла нарушения в деятельности Росприроднадзора

Проверка, проведенная прокуратурой, выявила нарушения в работе другого надзорного ведомства.

Как сообщают в Пермской краевой прокуратуре, должностные лица Росприроднадзора не проводили проверки исполнения законодательства об охране и использовании особо охраняемой территории федерального значения — государственного природного заповедника «Вишерский». Также ведомством не выявлялись нарушения режима охраны объекта, соответственно не применяя мер ответственности к нарушителям.

По результатам проверки природоохранным прокурором руководителю Управления Росприроднадзора по Пермскому краю внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий тому способствующих.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования приказом руководителя к дисциплинарной ответственности в виде замечания привлечен государственный инспектор контрольно-надзорного органа, нарушения законодательства устранены.