В Оренбурге задержан пермяк, похитивший 12-летнюю девочку

В громкой истории с похищением школьницы на улице Оренбурга оказался замешан 29-летний житель Прикамья, приехавший туда для открытия нового магазина продуктовой сети.

Днем 17 января жители Оренбурга были шокированы новостью о том, что двое мужчин затащили в автомобиль маленькую девочку, проходившую по улице. Поисками похитителей и девочки занялись полиция, Росгвардия, МЧС и другие спецслужбы, а также многочисленные волонтеры. Сразу после сообщения о похищении был объявлен план «Перехват», особое внимание уделялось выездам из города. Найти девочку удалось через семь часов, на одной из городских свалок, рядом с ней находился один из похитителей.

К счастью, ребенок жив и здоров. А вот полиции пришлось сдерживать людей, чтобы те не убили подозреваемого в похищении. К слову, им оказался 29-летний пермяк, работающий в одной из крупных федеральных продуктовых сетей, в Оренбург он приехал в командировку для открытия нового магазина.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Поиски другого участника преступления продолжаются, мотивы похитителей пока не раскрываются.