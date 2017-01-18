В Перми на подстанцию скорой помощи совершено нападение

Инцидент произошел в Дзержинском районе, в помещение диспетчерской ворвался разгневанный мужчина и, угрожая убийством, потребовал от медиков срочно бежать к его заболевшему ребенку.

Как рассказали «МВ» источники в скорой, сообщение о том, что трехлетнему ребенку стало плохо поступило из детского сада днем 17 января, туда была направлена бригада медиков. Вскоре из детского учреждение поступило новое сообщение о том, что требуется реанимационная бригада. Как оказалось, ребенок потерял сознание.

В это же время в помещение подстанции ворвался отец ребенка: он стал раскидывать в диспетчерской бумаги, оргтехнику и орать на работниц, угрожая расправой, мужчина требовал, чтобы медики немедленно и пешком отправлялись на помощь его ребенку. К слову, на тот момент реанимационная бригада была уже в садике, заболевшего ребенка отвезли в детскую больницу.

В свою очередь, разгневанный отец ребенка покинул подстанцию, а врачи вызвали полицию. В настоящее время по данному факту проводится соответствующая проверка.