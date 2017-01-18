В Прикамье районные власти оштрафованы за приобретение автомобиля «Toyota Camry»

Пермскими антимонопольщиками проведена внеплановая проверка закупки на поставку легкового автомобиля за 1,5 миллиона рублей для нужд администрации Очерского муниципального района. За выявленные нарушения виновники заплатят штраф до 50 тысяч рублей, но отменять аукцион не будут.

Как сообщают в антимонопольном ведомстве, заказчик формировал начальную цену контракта на основании исключительно ценовых предложений поставщиков автомобиля «Toyota Camry». При этом, возможность поставки эквивалентного товара, как того требует законодательство, полностью исключалась. На аукцион поступила только одна заявка, в которой к поставке была предложена указанная иномарка. Единственным участником и победителем стало ООО «Терра-Моторс», входящим в авто-холдинг «Верра ГРУП» – официальный дилер Toyota в Пермском крае.

— Поскольку контракт на поставку автомобиля уже заключен, Пермское УФАС России не выдало предписание об отмене аукциона. Однако должностные лица администрации, виновные в нарушении законодательства, будут привлечены к административной ответственности в размере 1% начальной цены контракта, но не менее десяти тысяч рублей и не более пятидесяти тысяч рублей, — сообщили в УФАС.

Аналогичные аукционы по закупкам автомобилей этой марки в 2016 году проведены администрацией Уинского района, администрацией Добрянского района, Пермским институтом культуры. Во всех случаях присутствовал единственный участник, выигравший тендеры — ООО «Терра-Моторс».