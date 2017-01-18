В Прикамье родители взыскали со школы 100 тысяч рублей за травму сына на физкультуре

Березниковский городской суд признал руководство школы №28 виновными в том, что они допустили травмирование пятиклассника на уроке физкультуры.

Как сообщают в Пермской краевой прокуратуре, инцидент произошел 5 сентября 2016 года. В тот день ученик пятого класса упал на уроке физкультуры и получил серьезную травму левой руки.

Между тем, ни учитель физкультуры, ни классный руководитель, а также медицинский работник школы, не приняли меры по оказанию ребенку медицинской помощи. Кроме этого, образовательное учреждение не обеспечило перевозку травмированного ученика бригадой «Скорой помощи» в лечебное учреждение.

Мальчик самостоятельно дожидался приезда мамы, а после чего они самостоятельно добирались до больницы. По приезду в травматологическое отделение ребенку был поставлен диагноз: «перелом левой лучевой кости со смещением» и он экстренно был госпитализирован в детское хирургическое отделение.

В результате, несовершеннолетнему было проведено четыре операции, а причиненный вред здоровью квалифицирован как средней тяжести. В настоящее время мальчик находится на амбулаторном наблюдении в медучреждении и продолжает получать медикаментозное лечение.

Таким образом, несчастный случай, произошедший с учеником, явился следствием ненадлежащего исполнения педагогами и заместителем директора по воспитательной работе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» своих профессиональных обязанностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

Учитывая изложенное, прокурор г. Березники внес представление директору школы с требованием привлечения к ответственности виновных лиц, кроме этого обратился в суд о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального и материального вреда, причиненного ребенку и его законному представителю.

Решением Березниковского городского суда иск прокурора г. Березники удовлетворен — с МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» в пользу заявителей взыскано 100 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения представления ряд педагогов привлечен к дисциплинарной ответственности.