В Прикамье сбежал убийца, отпущенный под подписку о невыезде

В Краснокамске должен был начаться суд над 40-летним Сергеем Л., убившим родного брата. Но на заседание обвиняемый не явился, в связи с чем его объявили в розыск.

Как стало известно «МВ», сам инцидент произошел осенью 2016 года. В день трагедии Сергей и его брат вместе употребляли спиртное. Причиной конфликта, по версии следствия, стало наследство, накануне они продали родительский дом, но, по всей видимости, один из них посчитал, что деньги от продажи были поделены несправедливо. Между родственниками вспыхнула ссора, в ходе которой Сергей схватил нож и ударил брата в живот и грудь, от полученных травм тот скончался. Убийца сразу же признался в содеянном и был задержан, какое-то время он находился в СИЗО. Но в последствии, по данным источника в правоохранительных органах, следователь не стал настаивать на содержании подозреваемого под стражей и с формулировкой «не опасен» его отпустили на свободу под подписку о невыезде.

Первое заседание по данному делу должно было состояться 17 января 2017 года. В суд обвиняемый не явился. В настоящее время он объявлен в розыск.