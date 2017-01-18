В торговых точках Прикамья изъяли 76 партий протухшей рыбы

Сотрудники пермского управления Роспотребнадзора проверили 189 организаций, занятых изготовлением и реализацией продуктов из биоресурсов. В ходе внеплановой проверки выявлено множество нарушений по условиям хранения и санитарным требованиям.

Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, было исследовано 150 проб пищевых продуктов, 13,9% от числа исследованных не соответствуют требованиям по содержанию фосфатов, 43,7% из исследованных не соответствуют по массовой доли глазури, заявленной на этикетке.

В ходе проверок при реализации рыбной продукции были выявлены следующие нарушения:

— продажа без информации, обязательность которой предусмотрена законодательством Российской Федерации, либо продажа товаров с неполной или недостоверной об них информацией;

— несоблюдение температурного режима хранения;

— несоблюдение санитарных требований к фасовке рыбной продукции;

— реализация продукции с истекшими сроками годности;

— продажа рыбной продукции, несоответствующей требованиям по содержанию фосфатов, массовой доли глазури;

— допускается оборот продовольственного сырья и пищевых продуктов без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции и т.д.

По результатам проверок забракованы и изъяты из оборота 76 партий рыбной продукции, объемом 719,9 кг.

За совершение административных правонарушений в сфере реализации продукции из водных биоресурсов продукции составлено 167 административных протоколов на должностных и юридических лиц, наложены штрафы на 1,9 миллиона рублей.