На трассе Пермь -Березники в аварии погибли два человека

Инцидент произошел утром 19 января около поселка Челва Добрянского района, столкнулись два отечественных внедорожника.

Как рассказали в УГИБДД по Пермскому краю, 41-летний мужчина, управляя автомобилем УАЗ двигался из Березников. По предварительной информации, на 132 километре трассы Пермь – Березники он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Шевроле-Нива».

В результате ДТП водитель автомобиля УАЗ и пассажир «Шевроле-Нива» скончались на месте от полученных травм. Водитель «Шевроле-Нива» госпитализирован с многочисленными травмами.

В настоящее время дорожные полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.