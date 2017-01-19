По факту нападения на подстанцию скорой помощи начата доследственная проверка

СК начал проверку обстоятельств нападения на медиков мужчиной, разгневанного долгим отсутствием бригады скорой помощи.

— 18 января 2017 года в сети «Интернет» опубликована информация о том, что в Дзержинском районе Перми в помещение подстанции скорой помощи ворвался мужчина и, угрожая убийством, потребовал от медиков срочно бежать к его заболевшему ребенку. Руководством Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю для полного и всестороннего выяснения обстоятельств, произошедшего инициировано проведение доследственной проверки, — сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Инцидент произошел в Дзержинском районе, в помещение диспетчерской ворвался разгневанный мужчина и, угрожая убийством, потребовал от медиков срочно бежать к его заболевшему ребенку.

Как рассказали «МВ» источники в скорой, сообщение о том, что трехлетнему ребенку стало плохо поступило из детского сада днем 17 января, туда была направлена бригада медиков. Вскоре из детского учреждение поступило новое сообщение о том, что требуется реанимационная бригада. Как оказалось, ребенок потерял сознание.

В это же время, по словам источника, в помещение подстанции ворвался отец ребенка: он стал раскидывать в диспетчерской бумаги, оргтехнику и орать на работниц, угрожая расправой, мужчина требовал, чтобы медики немедленно и пешком отправлялись на помощь его ребенку. К слову, на тот момент реанимационная бригада была уже в садике, заболевшего ребенка отвезли в детскую больницу.

В свою очередь, отец ребенка опроверг информацию о том, что он угрожал медикам расправой.

— Может быть, я и повышал голос, но это было вызвано эмоциями, так как ребенок долгое время находился в бессознательном состоянии, а медики долго не ехали. Хотя детский сад находится в ста метрах от подстанции. Я требовал, чтобы они срочно выехали к нему, но никаких угроз с моей стороны не было, — объяснил в беседе с «МВ» мужчина.