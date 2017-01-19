В 2016 году пермские таможенники уничтожили 18 тонн фруктов и овощей

В прошлом году в Пермском крае были изъяты и ликвидированы большие объемы запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации яблок, винограда, груш, мандаринов, томатов, салата и других.

Пермская таможня подвела итоги своей деятельности за 2016 год. В этот период сотрудниками ведомства была проведена 71 проверка, в результате которых доначислено таможенных платежей и пени на сумму более 26 миллионов рублей, наложено штрафных санкций на сумму более 1 миллиона рублей, взыскано таможенных платежей и пени на сумму около 14 миллионов рублей, а также взыскано штрафных санкций на сумму более 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, за год по результатам взаимодействия с подразделениями правоохранительного блока возбуждено 74 дела об административных правонарушениях и 12 уголовных дел.

Особое внимание уделялось продуктам питания, запрещенных в России. Таможенниками были изъяты более 18 тонн яблок, винограда, груш, мандаринов, томатов, салата и других.