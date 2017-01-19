В Прикамье детей на школьном автобусе возил водитель без опыта вождения

Пассажирами транспорта с водителем без опыта вождения были ученики МБОУ «Госконзаводская средняя общеобразовательная школа» В Куединском районе.

Данный факт был выявлен в результате прокурорской проверки. В адрес директора образовательной организации было внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства, сообщают в Пермской краевой прокуратуре. Однако и после этого водитель без опыта вождения продолжал перевозить детей на школьном автобусе. В связи с чем надзорному ведомству пришлось обратиться в иском в суд, где школу обязали устранить нарушение в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу.