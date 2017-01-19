В Прикамье осужден инструктор, виновный в гибели парашютиста-спасателя

Гайнский районный суд вынес обвинительный приговор 49-летнему инструктору Авиалесохраны Валерию А. Мужчина приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Как сообщают в Пермской краевой прокуратуре, Валерию также запрещено в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с парашютно-десантной работой в авиационной охране лесов.

Напомним, несчастный случай произошел в поселке Гайны 6 мая 2016 года. В этот день самолет авиалесохраны вылетел, чтобы провести тренировки для спасателей. У одного из прыгающих, 27-летнего Ивана Л., не раскрылся парашют, и он разбился. По данному факту было возбуждено уголовное дело, расследование которого длилось более семи месяцев. К слову, разбившийся парашютист не должен был находиться на борту самолета в тот день: тренировка проходила для сотрудников Гайнского подразделения Авиалесохраны, а Иван работал в Москве. По данным следствия, инструктор пренебрег нормами безопасности, а также не проверил экипировку парашютистов, что и стало причиной гибели его столичного коллеги.