В Прикамье в ДТП погибла годовалая девочка

Страшная авария произошла днем 19 января в Березовском районе.

Как рассказали «МВ» в ГИБДД, около 13:30 часов по автодороге Березовка-Тулумбасы двигался автомобиль ВАЗ-2109, под управлением 46-летнего мужчины. На 5 км трассы он, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Митсубиси Л200».

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры: 33-летний мужчина и годовалая девочка скончались на месте от полученных травм. Еще одна пассажирка ВАЗа, 20-летняя девушка рождения доставлена в медицинское учреждение с многочисленными травмами.

Установлено, что ребенок перевозился без использования детского удерживающего устройства, на заднем пассажирском сидении на руках.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция Пермского края обращает особое внимание родителей и водителей: ребенок, находясь в автомобиле, требует дополнительной защиты и внимания. Для маленьких пассажиров основным и самым эффективным средством защиты является детское удерживающее устройство – так называемое автокресло (для малышей-автолюлька), сконструированное с учетом всех особенностей детского организма, индивидуально подобранное к росту и весу ребенка и, наконец, правильно установленное в машине.