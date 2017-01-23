Главу Кировского района Перми, ушедшего на работу в правительство, сменит его заместитель

Кресло главы Кировского района Перми вместо Олега Глызина, который перешел на должность и.о. министра спорта Прикамья, займет его первый заместитель Евгений Гилев, сообщает «Новый компаньон».

В минувшую пятницу губернатор Виктор Басаргин заявил о завершении «административной реформы», по результатам которой он сам стал главой региональной кабинета министров. В региональное правительство вошли два выходца из администрации Перми. Олег Глызин с приставкой и.о. возглавил минспорта, а вице-мэр Виктор Агеев стал заместителем председателя правительства и возглавил министерство экономического развития и инвестиций.

Пока не объявлено, кто сменит Виктора Агеева в мэрии. Но СМИ сообщали, что на его должность могут претендовать руководитель департамента имущественных отношений Александр Хаткевич, а также экс-депутат Заксобрания, а ныне председатель комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Пермской городской думы.