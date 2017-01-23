Губернатор Басаргин завершает «административную реформу» ликвидацией двух ведомств

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин продолжил инициированную им «административную реформу» региональных властей и ликвидировал министерство связи и информационного развития и агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Прикамья.

Полномочия министерства связи будут переданы министерству транспорта, которое теперь будет называться министерством транспорта и связи. Отметим, что оба бывших главы этих министерств являются фигурантами уголовных дел. Бывший министр связи подозревается в мошенничестве при строительстве в Прикамье сети МФЦ, а бывший глава минтранса Алмаз Закиев – в превышении должностных полномочий. Якобы он лоббировал интересы подрядчика по строительству обхода вокруг Чусового. Имя главы объединенного министра пока не названо.

Функционал агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям будет передан министерству экономического развития, которое теперь будет называться министерством экономического развития и инвестиций. В минувшую пятницу его возглавил Виктор Агеев, до этого занимавший должность вице-мэра Перми.

Об «административной реформе» губернатор Басаргин объявил в конце 2016 года. Его указом все министры были переведены в статус и.о. В минувшую пятницу «Пермский региональный сервер» сообщил о завершении реформы. В результате нее правительство Пермского края возглавил лично глава региона, а Геннадий Тушнолобов, работавший премьером, возглавил совет АО «Корпорация развития Пермского края».