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23.01.2017
Инспектор пермского ГУФСИН подозревается в присвоении миллиона рублей

В присвоении сумму в размере не менее одного миллиона рублей подозревается инспектор профессиональной подготовки отдела кадров и работы с личным составом ГУФСИН по Пермскому краю.

Как сообщает газета «Звезда» со ссылкой по региональное следственное управление СКР, преступление было выявлено службой собственной безопасности ГУФСИН. Предполагается, что средства пропали в январе этогогода.

Подозреваемая сотрудница уже задержана, ей предъявлено предварительное обвинение в присвоении имущества с использованием служебного положения. Сама она свою вину отрицает, но уже вернула часть похищенных средств.

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