«Молот-Прикамье» обыграл подмосковную «Звезду» на домашнем стадионе

Пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье» одолел одного из лидеров ВХЛ – «Звезду» из Чехова со счетом 4:2.
На шестой минуте с передачи Антона Андрианова открыл Марат Зарипов. Вторую шайбу забросил на девятой минуте Анатолий Раенко, еще через 40 секунд Максим Салахов довел счет до 3:0. Гости попытались отыграться забросив две шайбы в ворота молотобойцев. Итог встречи – 4:2.
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