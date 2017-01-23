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23.01.2017
«Молот-Прикамье» обыграл подмосковную «Звезду» на домашнем стадионе

Пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье» одолел одного из лидеров ВХЛ – «Звезду» из Чехова со счетом 4:2.

На шестой минуте с передачи Антона Андрианова открыл Марат Зарипов. Вторую шайбу забросил на девятой минуте Анатолий Раенко, еще через 40 секунд Максим Салахов довел счет до 3:0. Гости попытались отыграться забросив две шайбы в ворота молотобойцев. Итог встречи – 4:2.

Следующий поединок подопечные Сергея Вострикова проведут на домашней арене с ХК «Рязань» 22 января.

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