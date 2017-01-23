На журналистов пермской телекомпании совершено нападение

В пятницу, 20 января, на съемочную группу телеканала «Рифей» было совершено нападение.

Корреспондент и оператор снимали сюжет о приостановлении службой судебных приставов работы одного из обувных магазинов, в помещении которого производилась незаконная реконструкция. Мужчина, который представился прорабом, на просьбу прокомментировать происходящее напал на съемочную группу, повредив видеокамеру и травмировав оператора.

Как сообщает «Телевизионная служба новостей» (ТСН), сейчас телекомпания пытается установить и личность напавшего на журналистов и решает вопрос о подаче заявления в правоохранительные органы.

Председатель Пермской краевой организации Союза журналистов России Игорь Лобанов уже отреагировал на произошедшее. «Это называется «воспрепятствование журналистской деятельности». Естественно, карается», – написал он на своей странице в Facebook.