Пермская команда вырвалась в Премьер-лигу КВН

По итогам 28-го Сочинского фестиваля КВН пермская команда «Сборная бывших спортсменов» из Пермского края попала в Премьер-лигу сезона 2017 года и теперь будет представлять родной регион на играх КВН на Первом канале.

Всего в Премьер-лигу в этом году попали 24 команды со всей России. Отметим, что пермяки не играли в Премьер-лиге с 2005 года.