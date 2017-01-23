Пермская команда вырвалась в Премьер-лигу КВН

По итогам 28-го Сочинского фестиваля КВН пермская команда «Сборная бывших спортсменов» из Пермского края попала в Премьер-лигу сезона 2017 года и теперь будет представлять родной регион на играх КВН на Первом канале.
Всего в Премьер-лигу в этом году попали 24 команды со всей России. Отметим, что пермяки не играли в Премьер-лиге с 2005 года.
На большей части края температура понизится до тридцатиградусной отметки.
Елена Костина, возглавляющая региональное министерство физической культуры, спорта и туризма, привлечена в качестве ответчика по делу о нарушении условий предоставления субсидий.
Семнадцатый арбитражный суд Пермского края признал законным решение антимонопольной службы о включении филиалом «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала» в стоимость услуги по временному отключению потребителей затрат на оплату труда своих сотрудников.