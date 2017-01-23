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23.01.2017
Пермская команда вырвалась в Премьер-лигу КВН

По итогам 28-го Сочинского фестиваля КВН пермская команда «Сборная бывших спортсменов» из Пермского края попала в Премьер-лигу сезона 2017 года и теперь будет представлять родной регион на играх КВН на Первом канале.

Всего в Премьер-лигу в этом году попали 24 команды со всей России. Отметим, что пермяки не играли в Премьер-лиге с 2005 года.

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