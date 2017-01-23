Пермский край отнесли к регионам с высоким риском обрушения зданий и домов

Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования ситуаций МЧС России обнародовал список из 13 регионов, в которых имеется высокий риск обрушения зданий и сооружений из-за некачественных работ и ошибок при проектировании. Пермский край – единственный регион Приволжского федерального округа, попавший в этот список.

Как сообщает РИА Новости, эксперты говорят, что основными причинами ЧП могут стать некачественное выполнение строительно-монтажных работ, ошибки при проектировании, излишняя нагрузка снега на крыши, ветхость зданий, физическая усталость конструкций, аварии, взрывы, проведение строительных работ вблизи объекта, а также демонтаж несущих конструкций при ремонте.

Также Прикамье попало в список регионов с риском обрушения домов. В ПФО к таким регионам, кроме Пермского края, также относятся Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Саратовская, Пензенская области и Башкирия.