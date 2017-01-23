Синоптики предупредили о резком похолодании в Прикамье до -35 градусов

Центр ГИС ПГНИУ сообщил, что в связи с вторжением арктического воздуха, днем 24 января резкое похолодание ожидается по северным районам края, а в ночь на 25 января – похолодает и в южных территориях региона.

Днем 24 января по северу края температура понизится с ‒10…‒12° до –18…‒20°, а вечером до ‒20…‒25°. Похолодание не будет сопровождаться значительным усилением ветра. В Перми похолодание начнется вечером 24 января. А в южных районах температура начнет снижаться только во второй половине ночи. Утром 25 января по северу края ожидается мороз ‒28…‒33°, по центральным районам и в Перми температура составит ‒22…‒27°, а по югу края будет выше ‒20°.

В ночь на 26 января на большей части края температура понизится до тридцатиградусной отметки, в низких местах будет ‒35…‒37°. В Перми минимальная температура также с высокой вероятностью упадет ниже ‒30°.

Синоптики ожидают, что похолодание будет недолгим и закончится 26-27 января.