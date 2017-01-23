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23.01.2017
СМИ: Виктора Агеева может сменить Галина Попова

Как сообщает «Эхо Перми», на завтрашнем заседании Пермской городской думы вместо Виктора Агеева, перешедшего на работу в краевое правительство, доклад о реализации инвестиционных проектов в краевой столице представить заместитель начальника департамента экономики и промышленной политики Галина Попова.

В пресс-службе мэрии радиостанции сказали, что приказ о назначении нового руководителя департамента пока не подписан.

Напомним, в минувшую пятницу стало известно, что вице-мэр Перми Виктор Агеев, который курировал финансы и имущественные отношения, переходит на работу в краевое правительство на должность вице-премьера – министра экономического развития и инвестиций.

СМИ сообщали, что на его должность могут претендовать руководитель департамента имущественных отношений Александр Хаткевич, а также экс-депутат Заксобрания, а ныне председатель комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Пермской городской думы Сергей Богуславский.

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