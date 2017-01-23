В Перми родители назвали дочь в честь жены президента Трампа

В Свердловском отделе управления ЗАГС администрации Перми рассказали, что зарегистрировали в январе девочку-тезку жены президента Дональда Трампа – Меланию.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации в последнее время пермские родители при выборе имени для ребенка все чаще возвращаются к именам, которые когда-то были забыты и стали редкостью. При этом необычные имена также встречаются при регистрации рождений в пермских ЗАГСах. Например, в Свердловском отделе управления ЗАГС в январе 2017 года были зарегистрированы малыши с необычными именами – Мелания, Тея, Николь, Лора, Мирон, Гордей.

Но все же в последнее время родители стали чаще предпочитать имена традиционные для советского время – Василий, Григорий, Геннадий, Станислав, Нина.