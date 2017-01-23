В Прикамье два банковских грабителя получили по 6,5 лет колонии

Как сообщили «МВ» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, суд признал виновными двух мужчин в ограблении финансовой организации в Чусовом.

В июне в офис одной из финансовых организаций в Чусовом зашел мужчина, который угрожая сотруднице пистолетом, потребовал отдать ему все деньги. Женщина открыла ящик, а злоумышленник забрал оттуда 107 тысяч рублей, после чего скрылся с места преступления с подельником, который в момент ограбления стоял на улице «на стреме».

Вскоре нападавшие были задержаны. Ими оказались два жителя Перми, которые приехали для совершения ограбления специально приехали в Чусовой.

Суд признал мужчин виновными. 33-летний мужчина с учетом неотбытой части наказания проведет в колонии строгого режима шесть с половиной лет. Его 28-летний приговорен к 6 годам 5 месяцам лишения свободы. Кроме того, каждый из них должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.