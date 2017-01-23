В Прикамье пожилая супружеская пара пострадала от взрыва газа

Взрыв в жилом доме произошел накануне вечером в селе Ашап Ординского района. В результате инцидента пострадали пожилые хозяева дома.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о пожаре в деревянном доме поступило накануне, 22 января, в 19:09. К моменту прибытия пожарных горела крыша и внутренняя отделка дома. 75-летний хозяин дома и его 67-летняя сумели выбраться из жилища самостоятельно, но оба получили серьезные ожоги.

Как было установлено, мужчина уже несколько дней слышал запах газа, а вечером 22 января он решил отсоединить газовый баллон и вынести его на улицу. В тушении пожара принимали участие 10 человек и пять единиц техники.