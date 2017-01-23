Экс-министр культуры Пермского края принес извинения всем, кого «вольно или невольно обидел»

Отправленный в отставку министр культуры Пермского края Игорь Гладнев на официальном сайте ведомства опубликовал прощальное письмо, в котором выразил благодарность всем, с кем ему пришлось работать на этом посту.

Кроме того, бывший чиновник принес всем извинения и пожелал «добра и света». «Простите, если вольно или невольно обидел или проявил невнимание. Низко кланяюсь всем. С сердечным пожеланием всем добра и света! Удачи в работе на благо Пермского края!» – написал он.

Напомним, в конце минувшей губернатор Пермского края объявил о том, что завершил «административную реформу» регионального правительства. В обновленном кабмине не нашлось места для Игоря Гладнева, его сменила директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина.

На должности министра культуры запомнился закрытием фестивалей, в том числе культового фестиваля «Белые ночи», конфликтом с АНО «Пермь-36» и московским поэтом Орлушей, который высмеял Игоря Гладнева за поддержку фестиваля «Веселый коровяк», в ходе которого участники метают «коровьи лепешки» на дальность. «Кто-то горе-тоску заливает вином, кто-то пьёт от болезней микстуры, мы в Перми обожаем кидаться говном, по приказу министра культуры», – писал Орлуша в 2015 году.

Сам экс-министр от комментариев воздерживается. На просьбу журналистов портала 59.ru Игорь Гладнев прислал сообщение: «Ожидание и мир душевный. Как нам заповедовали святые? «Охранять себя от сетей, расставленных вне и внутри человека и всячески прикрытых подобием правды…»