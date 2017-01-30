Евгений Балуев останется в СИЗО до 1 апреля

Ленинский районный суд Перми по ходатайству регионального Управления ФСБ продлил содержание под стражей бывшему министру связи Евгению Балуеву, сообщает «Эхо Перми».

Евгений Балуев является фигурантом уголовного дела о мошенничестве при строительстве и ремонте сети МФЦ в крае. Подозреваемыми в этом деле также являются экс-директор краевого МФЦ Дмитрий Дымбрылов, его заместитель Наталья Гладкова и предприниматель Иван Овчинников. Сейчас все трое находятся по домашним арестом. По версии следователей УФСБ, чиновники похитили 31 млн рублей, выделенных из бюджета на ремонт помещений сети МФЦ.

На минувшей неделе министерство связи и информационного развития, которым руководил Евгений Балуев, было упразднено, а функционал был передан региональному министерству транспорта.