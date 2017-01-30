Главой минсельхоза Прикамья стала первый замминистра

И.о. министра сельского хозяйства Пермского края стала первый заместитель министра – начальник финансово-экономического управления Людмила Коврова, сообщает «Ъ-Прикамье».

Источники издания сообщили, что Иван Огородов, который уволился с государственной службы 24 января, попрощался с сотрудниками министерства и сообщил, что намерен заняться научной деятельностью.

Напомним, по итогам «административной реформы», проведенной губернатором Басаргиным в декабре-январе, Иван Огородов не вошел в обновленный состав кабинета министров. Отметим, что ранее репутация чиновника пострадала в связи со сложной экономической ситуацией на АО «Пермский свинокомплекс». Ранее источники «МВ» предполагали, что Иван Огородов может стать фигурантом уголовного дела в отношении «неустановленных лиц», возбужденного по факту сокрытия средств предприятия с целью неуплаты налогов.