Иван Огородов войдет в состав общественного совета при краевом минсельхозе

Экс-министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов станет членом общественного совета при министерстве. Об этом бывший чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

«От Министерства сельского хозяйства края мне поступило предложение войти в состав общественного совета при Министерстве. Продолжаем сотрудничать по вопросам развития аграрной отрасли и сельских территорий Пермского края. Посевная не за горами и нужно мобилизовать все ресурсы и не только финансовые, а в первую очередь организационные и управленческие, для того чтобы сохранить положительные наработки в развитии отрасли», – написал он.

Кроме того, Иван Огородов сообщил, что намерен систематизировать свои наработки, сделанные за последние пять в министерстве и подготовить научную работу. В 2007 году экс-министр защитил кандидатскую диссертацию. Он также сообщил, что сейчас общается с Пермским научным центром УРО РАН по перспективам развития Пермского НИИ сельского хозяйства, который располагается в Лобаново. «Сейчас этот институт, к сожалению, практически не развивается. При этом, потенциал, особенно в семеноводстве, значительный», – написал Иван Огородов.

Напомним, по итогам «административной реформы», проведенной губернатором Басаргиным в декабре-январе, Иван Огородов не вошел в обновленный состав кабинета министров. Отметим, что ранее репутация чиновника пострадала в связи со сложной экономической ситуацией на АО «Пермский свинокомплекс». Ранее источники «МВ» предполагали, что Иван Огородов может стать фигурантом уголовного дела в отношении «неустановленных лиц», возбужденного по факту сокрытия средств предприятия с целью неуплаты налогов.

И.о. министра стала первый заместитель министра – начальник финансово-экономического управления Людмила Коврова. Ее назначение является временным, сейчас краевые власти ищут управленца, который возглавит ведомство.