«Эр-телеком» получил контракт на обслуживание городских камер в Санкт-Петербурге

Пермская компания «Эр-телеком», которая предоставляет телеком-услуги под брендом «Дом.ru» выиграла контракт на обслуживание городских камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» в Санкт-Петербурге. Стоимость контракта – 763,37 млн рублей.

Начальная стоимость аукциона составляла 803,5 млн рублей. Заказчиком выступило Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр». Всего на конкурс поступили четыре заявки. Минимальную цену предложила компания «Престиж-интернет», которая на 100% принадлежит «Эр-телеком холдингу», сообщают «Ведомости».

Компания будет обслуживать систему «Безопасный город» с апреля 2017 года по декабрь 2019 года. В Северной столице установлено более 16 тысяч камер, которые передают информацию в единый центр мониторинга чрезвычайных ситуаций. Установкой камер занимался «Ростелеком», который, вероятно, претендовал получить контракт и на их обслуживание.

Холдинг «Эр-телеком» вышел на рынок Санкт-Петербурга в 2010 году. В 2014 году холдинг приобрел двух местных интернет-провайдеров – InterZet и «Вест-колла». Сейчас «Эр-телеком» второй по размеру оператор на рынке Санкт-Петербурга после «Ростелекома». Основным бенефициаром «Эр-телеком» считается предприниматель из Перми Андрей Кузяев.