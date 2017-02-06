Решетниковский подъем

Сегодня, 6 февраля, Владимир Путин предложил руководителю департамента экономической политики и развития города Москвы Максиму Решетникову стать исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Ожидается, что уже завтра он будет представлен пермским элитам в новом статусе. Виктор Басаргин, руководивший регионом с 2012 года, оставил свой пост сегодня, не дождавшись согласования Кремля о выдвижении его на второй срок.

Максим Решетников родился 11 июля 1979 года в Перми. Он окончил Пермский государственный университет по специальностям «Экономист-математик» и «Лингвист-переводчик». Кандидат экономических наук. С 1998 года работал в коммерческих структурах, в 2000 году устроился в региональную администрацию. С 2000 года работал на должности начальника отдела, заместителя начальника главного управления экономики администрации Пермской области. С 2005 года работал первым зампредом департамента планирования Пермской области. В 2007–2009 годах работал в Министерстве регионального развития РФ. В 2009 году стал главой администрации губернатора Пермского края. В 2010 году перешел на работу в мэрию Москвы на должность заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы. С 2012 года работал министром Москвы, руководителем департамента экономической политики и развития столицы. Максим Решетников женат, воспитывает двух дочерей и сына.

В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным чиновник ответил согласием вернуться на малую родину, а также рассказал, что на новом посту намерен сосредоточиться на развитии социальной сферы и экономики региона. «Пермь всё-таки промышленный, индустриальный хребет страны, и очень важно, чтобы промышленность и дальше развивалась, учитывая и новые технологии, и новые возможности. Но в то же время и традиционные предприятия, связанные с ресурсами, тоже должны работать, должны эффективно развиваться», — сказал он. «Вы хорошо знаете ситуацию в Перми и, надеюсь, всё сделаете для того, чтобы оправдать ожидания людей — нерешённых вопросов ещё достаточно», — заявил в ответ Владимир Путин.

Информация о том, что Максим Решетников может стать губернатором Пермского края, появилась на прошлой неделе. Тогда же, когда Виктор Басаргин, заявивший сегодня о своей отставке, по сообщениям в СМИ, ездил в Москву решать вопрос о своем выдвижении на второй срок. Помимо Максима Решетникова, политологи, элиты и журналисты обсуждали возможность назначения врио губернатора Прикамья экс-главы администрации губернатора Пермского края Алексея Фролова, который сейчас трудится заместителем главы Россотрудничества, а также действующего главного федерального инспектора в Пермском крае Игоря Цветкова. По мнению наблюдателей, все трое имели достаточную поддержку, чтобы занять пост губернатора Прикамья.

Так, Максим Решетников фактически являлся членом команды мэра Москвы Сергея Собянина (примечательно, что назначение Виктора Басаргина на должность губернатора также лоббировал Собянин), а также не вызывал раздражения у региональной элиты: он коренной пермяк, успел поработать с двумя бывшими губернаторами — Юрием Трутневым и Олегом Чиркуновым. Кроме того, он работал в Министерстве территориального развития РФ, которым тогда руководил Виктор Басаргин. Потому его потенциальное назначение виделось компромиссом, с помощью которого можно было бы примирить неспокойные пермские элиты и обеспечить видимость преемственности.

Алексей Фролов пользуется поддержкой олигарха Виктора Вексельберга, чей бизнес широко представлен в Пермском крае. Раньше он работал в его структурах. Кроме того, Алексея Фролова часто называют протеже Любови Глебовой, руководителя Россотрудничества, где чиновник сейчас работает ее заместителем. Глебова, в свою очередь, занимала серьезное положение в полпредстве в ПФО, когда его возглавлял действующий заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Игоря Цветкова называли кандидатом от «силового блока». Он — генерал ФСБ, став главным федеральным экспертом, сразу же активно проявил себя в региональной политике, пускай, и не публично. В разъездах по территориям края он активно вникал в проблемы, досконально разбирался в них, а затем действовал и давил на чиновников регионального правительства, заставляя делать их свою работу. Однако источники «МВ» еще летом 2016 года говорили, что Игорь Цветков не станет претендовать на пост губернатора. Да и сам он сегодня назвал информацию о его возможном назначении врио главы региона слухами.

В итоге выбор президента пал на молодого Максима Решетникова.

Политконсультант Николай Иванов считает, что назначение Максима Решетникова на должность исполняющего обязанности губернатора Пермского края укладывается в общую кадровую политику. Решетников — молодой, энергичный и образованный политик, технократ, как и глава администрации президента Антон Вайно. «Считаю, что сейчас перед Максимом Решетниковым стоит главная задача — сформировать в регионе новую элиту без привлечения кадров, привезенных в край бывшим губернатором, опираясь на пермские кадры», — говорит эксперт. Он уверен, что, заручившись поддержкой президента, Максим Решетников фактически обеспечил себе победу на предстоящих в сентябре выборах губернатора.

Что касается Виктора Басаргина, то его будущее пока туманно. Ранее он и его окружение, по сути, начали избирательную кампанию, предполагая, что Кремль согласует его выдвижение на второй срок. В ходе сегодняшней пресс-конференции он попросил «не беспокоиться за его будущее».

«Я всегда отношу себя к команде президента и пришел в эту команду по первому призыву, в 2000 году, работая заместителем полпреда, министром регионального развития, губернатором Пермского края. Я хотел бы отметить, что где бы я ни работал, я всегда буду заботиться об интересах Пермского края, всегда, если потребуется, поддерживать те решения, которые принимаются для развития Пермского края. Потому что этот край мне сегодня не чужой», — заявил уже экс-губернатор. Ранее агентство Znak.com со ссылкой на собственные источники писало, что Виктор Басаргин включен в шорт-лист на должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Также СМИ сообщали, что Басаргин может стать сенатором — представителем исполнительных властей Пермского края.

Влад Павлов