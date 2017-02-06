Виктор Басаргин объявил о своем уходе с поста губернатора Пермского края

Сегодня, 6 февраля, губернатор Пермского края Виктор Басаргин на внеочередной пресс-конференции заявил, что намерен оставить свой пост. Позднее он сообщил журналистам ТАСС, что обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой прекратить его полномочия досрочно.

«Мой срок полномочий заканчивается в мае 2017 года, но я считаю необходимым уже сейчас обратиться к президенту по досрочному сложению полномочий. Это связано с тем, что до единого дня голосования, до сентября, не так много времени. Безусловно, кандидат, выдвинутый президентом, должен сегодня адаптироваться к условиям работы в Пермском крае», – заявил глава региона.

По сведениям «МВ», кто станет и. о. главы региона будет озвучено завтра. Источники, политологи и СМИ говорят о трех основных кандидатах: это бывший глава администрации губернатора Пермского края Алексей Фролов, главный федеральный инспектор в Пермском крае Игорь Цветков и руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Максим Решетников.