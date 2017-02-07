Максим Решетников лично возглавит региональное правительство

И. о. губернатора Пермского края Максим Решетников принял решение лично возглавить региональный кабинет министров. Об этом он заявил сегодня сразу после его официального представления региональным элитам.

«Никаких кардинальных решений по составу правительства нет, шанс будет у каждого. Требования есть, планка задана, кто будет соответствовать этой планке — будут работать. Пока сам возглавлю правительство, считаю это абсолютно правильным на нынешнем этапе», — цитирует его «Ъ-Прикамье».

Максим Решетников был назначен и. о. губернатора Пермского края накануне, 6 февраля. Ранее о своем уходе с этой должности заявил Виктор Басаргин, который в декабре-январе провел «административную реформу», по итогам которой лично возглавил краевое правительство. Одним из последних указов он назначил и. о. председателя правительства первого вице-премьера Владимира Рыбакина, курирующего инфраструктурный блок.