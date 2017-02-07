Михаил Бабич: «Вопрос о трудоустройстве Виктора Басаргина решится в ближайшее время»

Вопрос о дальнейшем трудоустройстве Виктора Басаргина, покинувшего 6 февраля пост губернатора Пермского края, должен решиться в ближайшее время. Об этом сегодня заявил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич на официальном представлении и. о. губернатора Прикамья Максима Решетникова.

«Я не прощаюсь с Пермским краем, моя дальнейшая работа так или иначе будет с ним связана», — заявил сам Виктор Басаргин сегодня.

Напомним, Виктор Басаргин заявил о том, что оставляет должность губернатора Пермского края накануне, 6 февраля. И. о. обязанности главы региона был назначен руководитель департамента экономического развития Москвы Максим Решетников, ранее работавший в Пермском крае.