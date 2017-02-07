Ольга Антипина и Анатолий Маховиков покидают администрацию губернатора Пермского края

Экс-министр финансов Ольга Антипина и бывший глава администрации губернатора Анатолий Маховиков увольняются, сообщает «Ъ-Прикамье».

Ольга Антипина, работавшая с 2008 года главой регионального минфина, а по итогам «административной реформы» Виктора Басаргина перешедшая на должность его советника, получила уведомление о прекращении с ней трудового контракта. Анатолий Маховиков сообщил изданию, что его полномочия прекратились автоматически с уходом Виктора Басаргина в отставку.

Напомним, в декабре прошлого года Анатолию Маховикову пришлось оставить должность главы администрации губернатора после проигрыша «Единой России» на довыборах в Законодательное собрание. Тогда вместо кандидата от партии власти удалось победить самовыдвиженцу Егору Заворохину. В итоге Анатолий Маховиков перешел на должность советника губернатора. Его место занял Рустем Юсупов.

Ольга Антипина лишилась министерского портфеля после «административной реформы» губернатора Виктора Басаргина, по итогам которой он лично возглавил правительство. Ее место занял глава ТФОМС Антон Бахлыков.

6 февраля Виктор Басаргин заявил о своей отставке, в тот же день и. о. главы региона был назначен руководитель департамента экономического развития города Москвы Максим Решетников, ранее работавший в командах бывших губернаторов Юрия Трутнева и Олега Чиркунова.