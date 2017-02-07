Пермякам представили нового главу Прикамья

Сегодня, 7 февраля, в Органном зале в Перми состоялось официальное представление и. о. губернатора Пермского края Максима Решетникова, назначенного на эту должность президентом Владимиром Путиным накануне.

В самом начале мероприятия перед собравшимися — членами регионального правительства, депутатами Законодательного собрания, главами муниципалитетов, руководителями промышленных предприятий — выступил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Он поблагодарил уже бывшего губернатора Виктора Басаргина за проделанную работу и представил Максима Решетникова — нового главу региона, пока в статусе и. о.

Выступая перед собравшимися, Максим Решетников рассказал о себе, о своем опыте работы и в Прикамье, и в Москве, а также рассказал о приоритетных направлениях своей будущей работы на новом посту. «Пока рано говорить о полноценной программе, но в первую очередь социальная сфера — это и здравоохранение, и образование. Второе важное направление — развитие экономики и промышленного сектора. Третье — развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в целом, — рассказал Решетников. — Я не буду давать обещаний решить все накопившиеся проблемы, но буду их решать. Мы, пермяки, больше верим реальным делам, а не словам и обещаниям». Он также заявил, что намерен заручиться поддержкой жителей Пермского края на предстоящих в сентябре губернаторских выборах.

Следом выступил Виктор Басаргин, который поблагодарил присутствующих в зале за сотрудничество и совместную работу, а также перечислил свои заслуги и заслуги его команды: в регионе были сформированы промышленные кластеры, внедрена схема специнвестконтрактов, построены объекты социальной инфраструктуры. «Решение (об отставке — ред.), которое принял, — взвешенное и обдуманное. Сегодня Пермскому краю нужна социальная, экономическая и политическая стабильность, которой нам так в последнее время не хватало», — сказал уже экс-губернатор и призвал глав районов и руководителей предприятий поддерживать начинания и инициативы Максима Решетникова.

В конце мероприятия слово снова взял Михаил Бабич, который попросил региональные элиты сохранить то хорошее, что было начато прошлой командой, и поддержать начинания Максима Решетникова, а также донести до избирателей, что Максим Решетников способен оправдать доверие. «У жителей есть претензии к власти, но и у нас есть планы по улучшению жизни», — заявил он.

Напомним, 6 февраля Виктор Басаргин объявил о том, что оставляет пост губернатора Пермского края по своему желанию и досрочно. Вчера Владимир Путин назначил и. о. губернатора Пермского края руководителя департамента экономического развития города Москвы Максима Решетникова.