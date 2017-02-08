Максим Решетников намерен искать кадры в Пермском крае

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников дал интервью телеканалу «Россия 24», в котором рассказал о планах работы на ближайшее время, а также о том, по каким принципам он будет формировать свою команду.

Он заявил, что сперва он намерен вникнуть в проблему переселения жителей Березников из опасной зоны в строящийся микрорайон Любимов, а также запланировал отдельное совещание по вопросам здравоохранения в крае.

Отвечая на вопрос о том, как он будет формировать свою команду, Максим Решетников заявил, что основной кадровый резерв для него — это Пермский край. «Я знаю много примеров удачного формирования команд: когда задаются определенные требования, и те, кто этим требованиям отвечают, работают. Безусловно, нам нужен приток кадров. Сейчас достаточно много выходцев из Перми работают в Москве, с кем-то из них буду вести переговоры. Но самая большая кладезь кадров — это Пермский край. С процессами воспроизводства талантливых, порядочных и мотивированных людей здесь всегда все было в порядке. Потому основной кадровый резерв — это сам край», — заявил и. о. губернатора.

Напомним, 7 февраля Максим Решетников был официально представлен в качестве и. о. губернатора Пермского края. Он уже успел провести первую встречу с членами правительства, а также принял решение о смене руководителя аппарата правительства.