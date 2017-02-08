Максим Решетников сменил главу аппарата правительства Пермского края

Вице-премьер — руководитель аппарата краевого правительства Елена Абузярова сегодня, 8 февраля, покинула свой пост, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. Как сообщает издание, ее сменит Елена Лопаева, которая работала заместителем Максима Решетникова в департаменте экономического развития Москвы. Ожидается, что к исполнению своих полномочий она приступит завтра.

Елена Лопаева окончила Пермский государственный университет, у нее два высших образования: экономическое и юридическое. Работала на заводе им. Дзержинского, в комитете по культуре, комитете социальной защиты администрации Пермской области. С 2013 года работала на разных должностях в правительстве Москвы.