Пермские элиты ждут от Максима Решетникова взаимного сотрудничества

7 ноября Максим Решетников был официально представлен пермскому истеблишменту в качестве исполняющего обязанности губернатора Пермского края. Возглавить регион молодому экономисту, в последние пять лет курировавшему экономическое развитие Москвы, предложил президент Владимир Путин.

В ходе своего выступления перед членами правительства, депутатами Законодательного собрания, главами муниципалитетов и руководителями предприятий Максим Решетников озвучил свое видение развития региона. Он намерен сделать упор на развитии социальной сферы, экономики и промышленности, а также на развитии сельских территорий. В своем интервью телеканалу «Россия 24» он конкретизировал свои планы: сперва он намерен вникнуть в проблему переселения жителей Березников из опасной зоны в строящийся микрорайон Любимов, а также запланировал отдельное совещание по вопросам здравоохранения в крае.

Также Максим Решетников рассказал о том, какую команду вокруг себя он намерен собрать. «Я знаю много примеров удачного формирования команд: когда задаются определенные требования, и те, кто этим требованиям отвечают, работают. Безусловно, нам нужен приток кадров. Сейчас достаточно много выходцев из Перми работают в Москве, с кем-то из них буду вести переговоры. Но самая большая кладезь кадров — это Пермский край. С процессами воспроизводства талантливых, порядочных и мотивированных людей здесь всегда все было в порядке. Потому основной кадровый резерв — это сам край», — заявил и. о. губернатора.

Нужна команда пермяков и профессионалов

Это начинание поддерживают многие пермские политики. Так, например, бывший губернатор Прикамья Геннадий Игумнов в беседе с журналистами отметил, что, «если у Решетникова будет хорошая команда, которую он сам соберет из людей, проживающих в Пермском крае, он сможет реализовать свои идеи».

Такого же мнения придерживается и бывший мэр Перми, депутат Государственной думы Игорь Шубин. «Для начала Максиму Геннадьевичу нужно собрать команду. Скомплектовать правительство нормальными, вменяемыми и компетентными людьми. Ориентироваться надо не на личную преданность, а на высокий профессионализм людей при подборе кадров. Максим Геннадьевич обладает всеми необходимыми качествами для новой должности, все у него для этого есть: опыт, который он приобрел в мэрии, краевых и федеральных структурах. Этот тот фундамент, который поможет ему решить проблемы, задачи, стоящие перед Пермским краем. Ну а мы ему поможем в этом, объединимся вокруг него и всячески будем способствовать и поддерживать», — уверен он.

О готовности работать в команде нового губернатора уже заявили некоторые опытные чиновники. В Пермском крае найдётся много желающих, чтобы ему помочь. «Если меня пригласят в его команду, то я отказываться не буду. Я глубоко заинтересована в этом сотрудничестве», — заявила Ольга Антипина, работавшая министром финансов с 2008 года, но лишившаяся поста после «административной реформы», проведенной уже экс-губернатором Виктором Басаргиным. Ее на этом посту сменил бывший руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования Антон Бахлыков, ранее никогда на таких постах не работавший.

Сегодня стало известно, что свой пост оставила руководитель аппарата регионального правительства Елена Абузярова, считавшаяся ближайшим соратником Виктора Басаргина. Ее сменила Елена Лопаева, которая работала заместителем Максима Решетникова в департаменте экономического развития Москвы. Она тоже коренная пермячка с опытом работы на разных постах.

Элитам нужно объединяться

Основной своей политической задачей Максим Решетников назвал консолидацию региональных элит, представители которой сами ждут этого от него. Назначение Решетникова поддержали многие представители депутатского корпуса разных уровней, которые выразили надежду на эффективное и продуктивное сотрудничество с новым главой региона.

«Хорошо знаю и уважаю Максима Геннадьевича как человека и как профессионала. У него есть всё, чтобы сформировать вокруг себя широкую и эффективную коалицию. Это — залог того, что в Пермском крае достойно пройдут выборы не только губернатора, но и президента. Уверен, что его работа на посту губернатора позволит качественно улучшить жизнь людей в Пермском крае. Качественно, а не по статистике», — заявил депутат Государственной думы Дмитрий Скриванов.

«Я не сомневаюсь, что диалог с новым руководством края у нас будет. Нам очень важно, чтобы процессы не тормозились. И Заксобрание, и исполнительные органы власти — это всегда совместная работа. Поэтому я считаю, что Максим Геннадьевич, возглавив руководство края, поддержит все то, что нами уже было сделано, и, конечно, приумножит», — уверенно предположил депутат Законодательного собрания Виктор Плюснин.

Лидер фракции «Справедливая Россия» в региональном парламенте Дарья Эйсфельд на своей странице в Facebook заявила, что с уходом Виктора Басаргина и назначением и. о. губернатора Максима Решетникова «политические баталии остались позади, теперь самое время объединять усилия». «Фракция «Справедливой России» всегда была настроена на конструктивные отношения с главой региона. В случае с Виктором Федоровичем это было сложно, а порой невозможно. Но что было, то было. У и. о. губернатора Максима Решетникова сейчас все карты на руках. В наследство ему досталось слабое, если не сказать деморализованное правительство. Считаю, что Максим Геннадьевич может найти опору в депутатском корпусе», — написала она.

Похожего мнения придерживается ее коллега — лидер фракции ЛДПР Олег Постников. «Уверен, что открытый разговор со всеми политическими силами региона позволит выработать верную стратегию развития. Именно этого разговора нам и не хватало в предыдущий политический период», — также он написал в «Фейсбуке».

Депутат Илья Шулькин считает, что отставка Виктора Басаргина — это результат претензий, озвученных в адрес региональных властей до избирательной кампании в 2016 году и во время нее. «Отставки не случилось бы, если бы градус кипения и недовольства не превысил в регионе критическую массу», — уверен он. — Есть такое выражение «выиграть бой, но проиграть войну». К нашей истории оно имеет отдаленное отношение, скорее как финал игры. Все эти победные отчеты о том, что команда Басаргина разгромила оппозицию, оказались блефом. Не было ни разгрома, ни оппозиции. Была попытка сведения счетов с людьми, которые мешали реализовывать сомнительные, а порой откровенно коррупционные схемы. И она не удалась. Таких людей в Заксобрании края по итогам выборов стало только больше. Хотя работать им стало сложнее. Это факт». Парламентарий выразил мнение, что «новый губернатор Пермского края, в отличие от Виктора Басаргина, имеет все шансы получить подавляющее большинство сторонников в краевом парламенте, получить настоящий мандат доверия от всех пермяков».

Надежду на прекращение политических конфликтов, которые продолжались на протяжении всего губернаторского срока Виктор Басаргина, выразили и депутаты Пермской городской думы. «Максим Геннадьевич работал в командах и Трутнева, и Чиркунова, и Собянина, и на федеральном уровне, при этом отовсюду имеет лишь положительные характеристики. То есть находится на стыке всех возможных компромиссов. Судя по комментариям в социальных сетях, политическая элита готова входить в коалицию с новым «первым лицом», эту возможность упускать нельзя», — считает депутат Илья Лисняк.

Напомним, 6 февраля Виктор Басаргин заявил о том, что досрочно слагает свои губернаторские полномочия. В тот же день исполняющим обязанности губернатора Пермского края был назначен 37-летний Максим Решетников, успевший поработать на разных должностях в командах трех последних губернаторов Прикамья — Юрия Трутнева, Олега Чиркунова и Виктора Басаргина, а последние пять лет работавший в команде мэра Москвы Сергея Собянина и возглавлявший департамент экономического развития столицы.