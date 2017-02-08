Врио губернатора Пермского края лично возглавил региональное правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников встретился с членами правительства и руководством своей администрации.

Глава региона обозначил задачи и перспективы дальнейшей работы. Первые совещания, которые проведет Максим Решетников, будут касаться развития здравоохранения, ремонтов автодорог и дворовых территорий в муниципальных образованиях Пермского края, переселения граждан в Березниках, сообщает «Пермский региональный сервер».

«Работа у вас сложная и ответственная. Есть интересы жителей края, есть задачи, поставленные президентом России, их надо решать», — обратился к чиновникам Максим Решетников.

Кроме того, он подписал свой указ, согласно которому возложил на себя полномочия председателя правительства Пермского края.