Глава пермского минфина написал заявление об увольнении

И. о. министра финансов Пермского края Антон Бахлыков написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источник в кабмине. Сегодня его последний рабочий день.

Антон Бахлыков занял министерский пост после «административной реформы», проведенной в декабре-январе Виктором Басаргиным, который оставил губернаторский пост в этот понедельник, 6 февраля. Ранее он возглавлял Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Пермскому краю.

С его назначением свой пост потеряла Ольга Антипина, которая возглавляла региональный минфин с 2008 года. Накануне она заявила о готовности работать в команде и. о. губернатора Максима Решетникова. «Если меня пригласят в его команду, то я отказываться не буду. Я глубоко заинтересована в этом сотрудничестве», — сообщила она.

Вчера пост руководителя аппарата правительства Пермского края оставила Елена Абузярова, считавшаяся одним из ближайших соратников экс-губернатора. Ее сменила Елена Лопаева, которая ранее работала заместителем Максима Решетникова в департаменте экономического развития Москвы.